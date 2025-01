Selton Mello exalta Fernanda Torres e afirma que atriz é “a melhor parceira”

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Selton Mello exaltou a parceria construída com Fernanda Torres durante as gravações do filme “Ainda Estou Aqui”.

Mello afirmou que Torres “é a melhor parceira” possível em cena. “Foi um vínculo lindo que criamos conosco e com as crianças [que aparecem no filme]”, declarou o ator em entrevista à revista norte-americana Variety.

Ele contou que, apesar de se tratar de um filme de drama, baseado em uma história real, a atriz deixava o ambiente mais leve. “Fernanda é super engraçada e, mesmo com a história trágica deste filme, ela conseguia ser hilária. Conseguíamos nos divertir atrás das câmeras, o que é perfeito”.

Selton Mello também elogiou a capacidade de direção de Walter Salles. “Ele sabe que o ator é o coração de uma cena, então ele é muito respeitoso e prestativo. Ele criou um mundo, não um set. Aquela casa em que filmamos é um personagem -tem cheiro de casa, parece um lar”.

“Ainda Estou Aqui” superou as barreiras dos cinemas brasileiros e se tornou também um sucesso de crítica internacional. O filme, que retrata a vida de Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, que foi perseguido e morto pela ditadura, é representante do Brasil no Oscar 2025. Pelo filme, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, e também é cotada para o Oscar.

