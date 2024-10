Selton Mello nega sequência de ‘Lisbela e o Prisioneiro’ e critica anúncio ‘desrespeitoso’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ator Selton Mello se pronunciou neste domingo (20) sobre uma suposta sequência do filme “Lisbela e o Prisioneiro”. Ele disse ter sido surpreendido com a notícia, que chamou de um ruído “desnecessário e desagradável”, e afirmou que o projeto não existe.

Mello relatou que, em meio à divulgação do filme “Ainda Estou Aqui”, foi “pego de surpresa com o anúncio incorreto da continuação de um filme que amo e que o público guarda no coração”.

“Anunciaram de uma forma atabalhoada e, por que não dizer, desrespeitosa: com as pessoas que fizeram o trabalho e com o público, que ama profundamente nosso filme”, disse em posicionamento publicado nas redes sociais.

“Não se anuncia algo dessa grandeza sem consultar elenco e equipe”, complementou. Ele listou nomes dos diretores, produtores e atores e afirmou que nenhum deles foi consultado sobre a sequência. “Estamos perplexos com tamanha deselegância.”

“Se a ideia era nos procurar depois, começaram muito mal, criando um ruído desagradável e desnecessário. Esse projeto não existe e, se um dia resolvermos fazer uma parte 2 será com o grupo original, feito da nossa maneira, com as pessoas profissionais escolhidos por nós”, continuou a nota.

Mello disse que resolveu se pronunciar após ter sido procurado por muita gente e que o pronunciamento encerra o assunto “de vez”.

O foco do ator, de acordo com ele mesmo, está nos filmes “Ainda Estou Aqui”, “Enterre Seus Mortos” e “O Auto da Compadecida 2”.

Leia Também: Andrew Garfield pede outra chance para Mel Gibson: “Ele é incrível”