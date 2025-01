Selton Mello reforça torcida para Globo de Ouro: “Brasil no topo”

Selton Mello compartilhou com os seguidores a alegria de ver Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres concorrendo ao Globo de Ouro, que elege os vencedores na noite deste domingo (5/1). O ator, que deu vida a Rubens Paiva no filme, comemorou o sucesso da produção.

“Golden Globes chegando. De Los Angeles, mando um abraço para os fãs de Ainda Estou Aqui. Brasil no topo das coisas importantes feitas no cinema mundial”, começou o artista em um story compartilhado no Instagram.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Ainda Estou Aqui: novo filme de Walter Salles Divulgação 2 de 5 Selton Mello compartilha fotos dos bastidores de Ainda Estou Aqui Reprodução 3 de 5 Elenco de Ainda Estou Aqui em Veneza Getty Images 4 de 5 9 de dezembro – O filme Ainda Estou Aqui e a atriz Fernanda Torres recebem indicações para o Globo de Ouro de 2025 Reprodução 5 de 5 Fernanda Torres foi apontada como favorita a ganhar o Globo de Ouro Divulgação

f

Ele reforçou que a presença do filme na premiação “é a confirmação de que tudo valeu muito a pena” e aproveitou para reforçar a torcida por Fernanda Torres, que concorre como Melhor Atriz. “Minha parceira Nanda no páreo com chances reais também, muito emocionante”, afirmou Selton Mello.

O ator, que também estreou a sequência O Auto da Compadecida 2 no último ano, lembrou que Ainda Estou Aqui segue comovendo pessoas em todo o mundo. Além disso, demonstrou a emoção de fazer parte da cerimônia do Globo de Ouro.

“Vou estar em uma sala cheia de gente que sou fã. O Selton de 10 anos sabe bem o significado disso”, encerrou.