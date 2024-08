Sem a presença da torcida, Itamaraju derrota Eunápolis no Barbosão

O técnico Rogério Conceição estreou com o “pé direito” na Seleção de Itamaraju, que derrotou neste domingo (18) o time de Eunápolis por 3×1, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes.

Contratado para substituir Marcos Correia, o treinador soube administrar o seu primeiro desafio à frente do time que, com a vitória, ficou bem próximo da vaga à segunda etapa da competição. No encerramento da fase preliminar, no próximo domingo, a equipe poderá perder por até dois gols de diferença para o Prado que estará garantida na segunda fase.

Com quatro pontos no Grupo 16, Itamaraju assumiu o segundo lugar, deixando Prado na “lanterna”, com apenas um tento. Já classificada em primeiro lugar, a seleção de Eunápolis contabiliza nove pontos.

Fim da Invencibilidade

O jogo em que Itamaraju “quebrou” a invencibilidade do time eunapolitano ocorreu no estádio Juarez Barbosa, sem a participação de torcedores, já que a equipe local foi penalizada pela Federação Bahiana de Futebol. Mesmo sem o apoio presencial da torcida, que acompanhou o jogo via telão em frente ao estádio, Itamaraju se deu bem na partida e devolveu a derrota imposta pelo adversário no dia 28 de julho, em Porto Seguro.

A seleção itamarajuense abriu 2×0 no primeiro tempo, com gols de Naian e Digão, mas na segunda etapa, Guilherme Silva descontou para o time visitante. No entanto, Hulk marcou o terceiro gol itamarajuense, consagrando o triunfo da equipe por 3×1.

Se passar para a segunda fase, Itamaraju vai enfrentar a seleção de Potiraguá, que já garantiu o primeiro lugar no Grupo 15. Já o time de Eunápolis, primeiro da chave 16, terá pela frente ou Mascote ou Itaju do Colônia.

Festival de goleadas

A quinta rodada do Intermunicipal foi marcada por goleadas históricas, como a de Conceição da Feira sobre Pojuca por 8×0. Jogando em casa, porém, com o mando pertencendo ao adversário, Simões Filho aplicou 8×1 em Camaçari. Já Ibirapitanga e Itapetinga derrotaram Itiruçu e Vitória da Conquista por 6×0 e 5×0 respectivamente.

Já garantidos

Faltando uma rodada para o fechamento da fase preliminar, 34 seleções já estão classificadas para a etapa seguinte. Outras 10 serão conhecidas no próximo domingo, totalizando 44 para a formação dos confrontos seguintes.

Eis a relação dos classificados por antecipação:

Jacobina, Ipirá, Serrinha, Euclides da Cunha, Quijingue, Glória, Crisópolis, Tucano, Barrocas, Valente, Conceição do Coité, Santaluz, Conceição da Feira, Feira de Santana, Simões Filho, São Sebastião do Passé, Cachoeira, Saubara, Santo Amaro, Castro Alves, Valença, Ipiaú, Ibirapitanga, Jequié, Itapetinga, Ibicaraí, Aurelino Leal, Uruçuca, Coaraci, Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Potiraguá, Itagimirim e Eunápolis.

Confira os resultados da rodada:

Grupo 01 – João Dourado 0x0 Jacobina

Grupo 02 – Serra Preta 0x1 Serrinha – Santa Bárbara 1×2 Ipirá

Grupo 03 – Euclides da Cunha 3×0 Jeremoabo – Glória 3×2 Quijingue

Grupo 04 – Ribeira do Pombal 0x1 Crisópolis –Tucano 2×1 Barrocas

Grupo 05 – Conceição do Coité 1×0 Retirolândia – Santaluz 0x0 Valente

Grupo 06 – Conceição da Feira 8×0 Pojuca – Alagoinhas 1×2 Feira de Santana

Grupo 07 – São Sebastião do Passé 3×0 Lauro de Freitas – Camaçari 1×8 Simões Filho

Grupo 08 – Saubara 0x1 Cachoeira – Cruz das Almas 2×2 Santo Amaro

Grupo 09 – Valença 1×1 Santo Antônio de Jesus – Conceição do Almeida 0x1 Castro Alves

Grupo 10 – Jequié 1×4 Ipiaú – Ibirapitanga 6×0 Itiruçu

Grupo 11 – Vitória da Conquista 0x5 Itapetinga – Itabuna 1×2 Ibicaraí

Grupo 12 – Ilhéus 0x4 Coaraci – Aurelino Leal 1×0 Uruçuca

Grupo 13 – Bom Jesus da Lapa 2×0 Paratinga

Grupo 14 – Palmas de Monte Alto 2×1 Guanambi

Grupo 15 – Potiraguá 3×1 Itagimirim – Itaju do Colônia 3×1 Mascote

Grupo 16 – Itamaraju 3×1 Eunápolis

Por | Domingos Oliveira (fotos: reprodução Ita na Rede)