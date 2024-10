Sem Apoio: Haline Sampaio relata encontro frustrante com pastor Luciano Subirá

Numa entrevista ao O Fuxico Gospel, Haline Sampaio, que era membro da Igreja Alcance em Orlando – EUA, compartilhou sua experiência decepcionante ao encontrar o pastor Luciano Subirá, presidente global da igreja, após a difícil situação que ela e sua família enfrentaram: sua filha teria sido vítima de abuso por Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa; ambas as famílias eram membros da mesma igreja em Orlando.

Haline e seu marido, Junior, esperavam algum tipo de suporte espiritual e emocional de Luciano, dado o impacto que o caso teve na família. No entanto, segundo Haline, o encontro revelou um comportamento frio e desconcertante por parte do pastor.

“Pastor Luciano, o senhor sabe quem eu sou?”, perguntou Haline. Luciano acenou com a cabeça de forma séria e visivelmente constrangido, cumprimentando seu marido com um gesto rápido. Luciano apenas respondeu: “Estamos orando por vocês” e se afastou, deixando Haline e Junior em choque pela falta de acolhimento.

Após o encontro, o marido de Haline expressou o quanto se sentiu humilhado e abalado pela atitude distante do pastor. Essa experiência, conforme Haline, marcou o fim de sua relação com a igreja. Ela ressaltou que percebeu que o foco da igreja era proteger sua imagem.

Assista ao trecho da entrevista:

