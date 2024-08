Sem avisar Lula, Obrador suspende conversas sobre Venezuela

O presidente do México disse que não conversará mais com Brasil e Colômbia sobre o tema pelo menos até 6ª feira (16.ago)

Perguntado por jornalistas se conversaria novamente com Petro, da Colômbia, e Lula a respeito das eleições na Venezuela, Obrador respondeu: “Agora não” Reprodução / X @SRE_mx – 11.abr.2024

Mateus Maia 13.ago.2024 (terça-feira) – 23h42



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (Movimento Regeneração Nacional, esquerda), disse nesta 6ª feira (13.ago.2024) que suspendeu as conversas com Brasil e Colômbia sobre o processo eleitoral da Venezuela. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo apurou o Poder360, não foi avisado dessa interrupção.

Obrador foi perguntado por jornalistas se conversaria novamente com os presidentes Gustavo Petro (Colômbia Humana, esquerda), da Colômbia, e Lula a respeito das eleições na Venezuela. “Agora não”, respondeu.

“Agora não. Agora não porque vamos esperar que o tribunal eleitoral [da Venezuela] resolva, já que [o caso] está em um processo. Creio que na 6ª feira desta semana vão resolver sobre as atas e sobre os resultados. Então, vamos esperá-los”, declarou.

O Itamaraty não sabia dessa suspensão citada pelo presidente mexicano. A avaliação nos bastidores, entretanto, é de que as negociações continuarão sem o México. A visão otimista do lado brasileiro é de que a saída de 1 país agiliza as conversas.

Lula e novas eleições O presidente discute com integrantes do governo a possibilidade de sugerir a realização de uma nova eleição presidencial na Venezuela como forma de resolver o impasse sobre o resultado do pleito de 28 de julho. O assessor especial da Presidência, Celso Amorim, levou a ideia ao petista em caráter informal.

A proposta seria realizar uma espécie de 2º turno entre o presidente Nicolás Maduro (Partido Socialista Unidos da Venezuela, esquerda) e o opositor Edmundo González (Plataforma Unitária Democrática, centro-direita).

O CNE (Conselho Nacional Eleitoral), controlado pelo governo, confirmou a vitória do chavista, mas a oposição alega fraude e diz ter sido a vencedora das eleições.

De acordo com assessores de Lula, uma nova eleição no país vizinho dependeria da ampliação da participação de órgãos internacionais e observadores estrangeiros. Também poderiam ser negociados anistia para os atuais integrantes do governo chavista e a possível suspensão de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia.

Há dúvidas, porém, se tanto Maduro quanto González aceitariam realizar o novo pleito já que ambos dizem ter sido vencedores.

A possibilidade de uma nova eleição na Venezuela seria uma das pautas da conversa que Lula pretendia ter nesta semana com Obrador e Petro. A reunião, por telefone, não foi realizada por incompatibilidade de agenda e por discussões internas em cada país. Agora, deve esperar ainda mais.