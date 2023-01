Sem China ou Portugal, Fórmula 1 confirma calendário de 2023 com 23 provas

A Fórmula 1 confirmou nesta terça-feira (17) que a temporada de 2023 da categoria terá 23 corridas.

A primeira etapa do campeonato será no Sakhir, no Bahrein, entre os dias 3 e 5 de março. Já o último Grande Prêmio está marcado para 24 a 26 de novembro, em Abu Dhabi.

A Itália, por sua vez, receberá duas provas ao longo de 2023. A primeira será entre 19 e 21 de maio em Ímola, enquanto a segunda ocorrerá de 1º a 3 de setembro, em Monza.

O circuito de Interlagos, em São Paulo, receberá a principal categoria do automobilismo mundial entre 3 e 5 de novembro. A prova será a antepenúltima da temporada.

Calendário anterior

Inicialmente, o calendário para a temporada de 2023 confirmava 24 provas, todavia, com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus na China, a categoria cancelou o Grande Prêmio de Xangai. Sem negociar um substituto para a etapa chinesa, a Fórmla 1 confirmou nesta terça-feira (17) a diminuição no número de corridas.

Portugal foi apontado como um possível substituto para o GP da China, mas as negociações não foram para frente, porque o circuito de Portimão já receberia outra categoria no mesmo fim de semana.

Após a confirmação do calendário de 2023, os fãs da F1 aguardam os lançamentos dos carros das equipes. Todas eles deverão ocorrer em fevereiro, com a Red Bull inaugurando a série no dia 3.