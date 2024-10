Sem citar Débora, Moema Gramacho fala em compra de votos e “quadrilha” na eleição de Lauro de Freitas

Presente em evento de campanha de Luiz Caetano (PT) ao lado de Lula em Camaçari, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT) comentou sobre a declaração da prefeita eleita, a vereadora Débora Régis no Bahia Notícias no Ar, da Antena 1 Salvador, de que ela seria cotada para compor a equipe de Luiz Caetano (PT) na cidade vizinha, Camaçari, caso o candidato seja eleito.

Sobre a fala da vereadora, Moema afirmou que “Não, não é Débora Régis que vai dizer o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu acho que nem ela sabe da vida dela. Talvez se ela soubesse que para ganhar uma eleição, ela que já está cassada pelo TSE por 7 a 0, que recorreu e o relator mandou ela voltar para o mandato até julgar o mérito, e não julgou o médico até hoje, porque ela ainda está com o médico sem ser julgado pelo TSE do ‘caixa 2’ que ela fez. Ela ainda responde por ‘caixa 2’, então antes de estar aqui dizendo o que eu vou fazer, verificar o que é que ela vai fazer para se livrar do caixa 2 dela”,

A prefeita também avaliou a derrota do candidato petista à sucessão, Rosalvo, em Lauro de Freitas. Sem citar o nome da rival eleita, a vereadora Débora Régis (União), a petista afirmou ao Bahia Notícias que “não se sentiria vitoriosa se tivesse que comprar votos para se eleger”.

“Até o dia 31 de dezembro, eu sou a prefeita de Lauro de Freitas, no quarto mandato, e sem comprar voto, em nenhum dos mandatos, sem cometer crime eleitoral, sem entrar com toda uma ‘quadrilha’ dentro das zonas eleitorais, para fazer campanha eleitoral dentro das seções eleitorais dos colégios, nunca fiz isso. Também não acho que a gente tem que se sentir vitorioso quando a gente, para ganhar, tem que comprar votos”, disse.

“Então todas as minhas quatro eleições de prefeita, além das outras de deputado, três estaduais, federal, foi com honestidade, lisura e na disputa de ideias e de política. Não com compra de votos”, concluiu.