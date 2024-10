Sem citar Geraldo Jr., Jerônimo Rodrigues define que resultado da eleição foi “positivo” e evitar falar sobre 2026

“Eu faço um balanço muito positivo. Enquanto governador, minha preocupação era uma eleição de paz, depois, como líder do meu grupo político, eu também faço avaliação muito positiva da ampliação do número de prefeitos, de vereadores e vereadoras”, afirmou. Nesta eleição, o PT, individualmente, conquistou 49 prefeituras, mas Jerônimo detalha que deve focar no desempenho geral da base governista, que conquistou 309 municípios.

Presente no evento de entrega do Projeto de Lei que visa a criação do Bahia Filmes, nesta terça-feira (8), o governador Jerônimo Rodrigues comentou sobre o resultado das eleições municipais e definiu que o panorama é positivo para a base governista.

“Claro que você pode comparar, mas o que houve em Salvador? O que houve em Feira de Santana? Nós não tínhamos a prefeitura, chegamos bem, tivemos uma disputaria acirrada. Mas não houve a vitória eleitoral. Da mesma forma que em Ilhéus nós não tínhamos uma expectativa de ver Adélia chegar onde chegou. Uma nova líder foi criada em Ilhéus. Também podemos dar o exemplo de Vitória da Conquista, uma eleição que ainda não se resolveu na justiça. Precisamos cuidar de conquista e, eu não terei dificuldade de sentar e dialogar e continuar fazendo barragens, hospitais e escolas”, declarou o líder.

Já sobre a situação de Camaçari, Jerônimo declarou que é “um segundo turno com gosto de vitória”. “O Caetano ganhou as eleições lá, só que para o segundo turno. Conversei ontem com o ministro, com senadores e com o próprio governo ao lado do presidente Lula sobre o desejo do presidente Lula vir a Bahia. Então manifestei meu desejo, agora vai depender de qual será o desenho dele”, completou.

Quando questionado sobre as eleições de 2026, o governador optou por não falar sobre o assunto e falou sobre a importância de um debate acirrado e não agressivo. “Eu estava muito preocupado de que a herança do ex-presidente de acirrar, de dividir o país, dividisse o município e resultasse em casos mais graves de violência”.