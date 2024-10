Sem citar grupos, Bruno Reis acusa Caetano de se aliar a facções para vencer em Camaçari

O prefeito reeleito de Salvador, Bruno Reis (União), acusou o candidato à prefeitura de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Luiz Caetano (PT), de se aliar a facções criminosas para conseguir vencer as eleições deste ano. Sem citar quais grupos criminosos estariam a serviço de Caetano, Bruno Reis declarou que o adversário do correligionário Flávio Matos (União) “vendeu a alma ao diabo” para alcançar o objetivo eleitoral.

“O que a gente vê em Camaçari é o tráfico aliado à política. Caetano vendeu a alma ao diabo para se eleger. Se aliou com o que há de pior na sociedade, que são as facções, o crime organizado”, disse o gestor soteropolitano nesta terça-feira (22) durante uma inauguração de uma escola no Centro Histórico da capital baiana.

Bruno Reis falava da questão da segurança pública no estado quando fez a acusação contra Luiz Caetano. Ele também criticou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) pela situação. “Governador, admita que existe o problema. Pare de ficar passeando pela Bahia para inaugurar obras que não foram iniciadas no seu governo ou para fazer política e vá resolver o problema da segurança pública”, disse Reis.