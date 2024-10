Sem eleições, DF registra saída de 74.806 eleitores da capital

LUH FIUZA/METRÓPOLES

1 de 1 Imagem colorida de pessoas segurando título de eleitor – Metrópoles – Foto: LUH FIUZA/METRÓPOLESSem eleições em 2024, o Distrito Federal registrou a transferência de 74.806 eleitores para outras unidades da Federação.

Essa é a quantidade de mudança de domicílio eleitoral que ocorreu entre 2022 e 2024, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). O prazo acabou em 8 de maio.

No mesmo período, 22.052 cidadãos mudaram o título de eleitoral para o DF. A capital federal não tem prefeito nem vereador, por isso, não haverá eleição em 2024 no DF.

O TRE-DF é responsável, também, pelas eleições no exterior. Segundo a Corte, entre 2022 e 2024, 16.440 cidadãos aptos a votar informaram a entrada no Brasil. O número de brasileiros que deixaram o país e comunicaram a Justiça Eleitoral foi maior: 26.727.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?