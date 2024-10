Sem espaço no Bahia, volante pode ganhar chance como titular diante do Cruzeiro

Camisa 20 do Bahia, o volante Yago Felipe pode ganhar uma chance de titular no time de Rogério Ceni diante do Cruzeiro, no próximo dia 18. Com a suspensão de Caio Alexandre e a incerteza sobre o estado físico do uruguaio Nico Acevedo, que não disputa uma partida desde dezembro de 2023, Yago pode ganhar a vaga de titular.

Em suas redes sociais, o jogador se mostrou empolgado com a possível titularidade. Em post publicado em seu Instagram, o volante escreveu ser uma honra vestir a camisa do Esquadrão.

“É uma honra vestir a camisa do Bahia e poder ter a oportunidade de levar o clube a disputar novamente uma libertadores”, escreveu Yago.

Yago Felipe não é titular no meio de campo do Bahia desde o dia 10 de abril deste ano, quando atuou por 46 minutos diante do Náutico, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Pelo Brasileirão, tão pouco o jogador vem tendo oportunidades. Com apenas 50 minutos disputados no Campeonato, o jogador possui uma média de 7 minutos em campo em cada uma das sete partidas em que foi utilizado por Ceni.