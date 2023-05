Sem Jacaré, Paiva tem problema para resolver no Bahia; veja opções para o setor

Embalado após vencer o Coritiba e conseguir o segundo triunfo consecutivo no Brasileirão, o Bahia tem o desafio de manter a sequência diante do Santos, quarta-feira (9), às 19h, na Vila Belmiro. Mas o técnico Renato Paiva tem um grande problema para resolver: a ausência de Jacaré.

Um dos destaques do time na temporada, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão na partida contra o alvinegro. Apesar de ser um atacante de origem, o jogador tem atuado em função diferente na equipe, como ala direita no esquema com três zagueiros.

Com isso, duas opções devem disputar a posição. Uma delas é o lateral direito Cicinho. Aos 34 anos, ele chegou ao Bahia como uma aposta para dar experiência ao setor, mas ainda não engrenou. Pelo contrário. Bastante criticado nos jogos que fez, Cicinho perdeu posição no time e espaço no elenco.

Jacaré é um dos destaques do Bahia na temporada

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Nos últimos nove jogos da equipe baiana, ele participou apenas dos minutos finais da goleada sobre o Volta Redonda, por 4×0, pela Copa do Brasil. Cicinho, aliás, ainda não estreou no Campeonato Brasileiro.

A outra opção é escalar o atacante Ademir na mesma função de Jacaré. Apesar de ser um ponta canhoto, o jogador que veio do Atlético costuma atuar pelo lado direito do campo, e ao ser apresentado, afirmou que já exerceu o papel de ala em outros clubes e que não teria problema em jogar na posição.

Em um outro cenário aparentemente improvável, Renato Paiva poderia pensar em utilizar o meia Thaciano no corredor direito. Ele era uma espécie de coringa no Grêmio e chegou a jogar na lateral sob o comando de Renato Gaúcho. Essa opção, no entanto, obrigaria o treinador a mudar peças no meio-campo, onde Thaciano vem sendo um dos pilares do time.

O treinador não tem à disposição o lateral direito André porque o garoto se apresentou ontem à Seleção Brasileira para a disputa do Mundial sub-20, na Argentina. Renato Paiva antecipou que adotará o mistério e só vai entregar a escalação minutos antes do jogo.

“Seria muito bom para Odair [Hellmann, técnico do Santos] se eu respondesse, mas não vou. É um fato, Jacaré não vai poder jogar. Ele tem elevado suas atuações, é uma realidade. Não é mais uma adaptação. Tem erros como qualquer um, mas tem atuado muito bem. Cicinho tem trabalhado para achar seu espaço. André foi embora para o Mundial. Vamos pensar no tema e escolher o que fazer. Mas não vou sentir falta dos jogadores. Temos um elenco e vamos usar”, disse.

Além de não contar com uma opção segura para a vaga de Jacaré, sem o camisa 29 o Bahia perderá um dos seus destaques. O novo ala tem chamado a atenção pela disposição tanto no ataque e na defesa, além de contribuir com gols e assistências.

Este ano Jacaré balançou as redes seis vezes. Ele já igualou o número de gols que marcou em 2022 e é o terceiro no ranking da artilharia da equipe. Everaldo lidera a estatística, com 10 gols, e Biel aparece logo depois, com sete.

Jacaré também acertou quatro assistências para os companheiros. A última foi na goleada sobre o Volta Redonda. Pelo Campeonato Brasileiro, ele marcou um golaço na derrota do Bahia por 2×1 para o Botafogo, na Fonte Nova.