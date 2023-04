Sem jogar há três anos, Luan Silva faz acordo com Vitória por rescisão de contrato

O atacante Luan Silva, de 24 anos, entrou em acordo com o Vitória pela rescisão de contrato. O jogador surgiu como grande promessa rubro-negra em 2018, mas acumula histórico de lesões. Ao todo, ele já passou por quatro cirurgias no joelho, e não entra em campo há mais de três anos.

Em nota, o clube confirmou a informação. “Houve um acordo judicial num processo trabalhista movido por Luan contra o Palmeiras e no qual o Vitória era terceiro interessado. Dando cumprimento ao acordo, Luan e Vitória resolveram distratar, rescindir bilateralmente o contrato”, diz o comunicado. A rescisão deve ser publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol nas próximas horas.

Luan Silva retornou recentemente ao Vitória após empréstimo ao Palmeiras. No início do ano, o presidente rubro-negro, Fábio Mota, chegou a dizer que o jogador seria avaliado pelo departamento médico, que emitiria um laudo. Caso tivesse condição física, ele seria reintegrado ao elenco.

Do surgimento aos problemas físicos

Luan Silva era considerado como um dos jogadores mais promissores do Vitória nos últimos anos. O atacante estreou no time profissional em 2018, aos 19 anos, depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Disputou 19 partidas – sendo nove como titular – na sua primeira temporada, e fez dois gols.

No ano seguinte, porém, os problemas físicos começaram a surgir. O atleta fez dois jogos com a camisa rubro-negra até sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, e precisou passar por sua primeira cirurgia.

Mesmo machucado, o Palmeiras apostou no futebol de Luan, e o contratou por empréstimo, em 2019. Mas, enquanto se recuperava no clube paulista, o atacante teve que passar por mais duas operações no joelho. Ele só foi a campo em uma partida pelo Verdão, em março de 2020, contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista.

Dois anos depois, em março de 2022, o contrato do jogador com o Palmeiras acabou e não foi renovado. Na época, Luan entrou com ação contra a equipe paulista, cobrando reintegração, por entender que saiu do clube sem estar recuperado. A Justiça, porém, não concedeu a liminar.

O atacante passou por sua quarta cirurgia em abril do ano passado, um mês depois de deixar o Alviverde. Ele afirma ter arcado com os custos.