Sem novo sucesso no gospel, Jessé Aguiar apaga todos os posts no Instagram

O cantor Jessé Aguiar, que está tentando voltar à cena gospel desde que assumiu sua homossexualidade, saiu do armário e abriu mão da “indústria gospel”, decidiu apagar todas as suas postagens no Instagram.

A expectativa é que isso faça parte de uma estratégia até considerada “manjada”, usada por alguns artistas antes de algum lançamento. Além de atrair a atenção para o perfil, o artista consegue fazer com que os seguidores vejam apenas aquilo que ele quer que seja visto. Mais tarde se descobre que todas as outras postagens estavam, na verdade, arquivadas.

Se for isso, a pergunta é: o que será que Jessé está preparando? Quase um ano desde que decidiu voltar para o gospel, ele não conseguiu emplacar nenhum hit. Não está fácil para quem achou que era acima da média.

