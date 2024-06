Sem Nunes, Parada LGBT+ com tema eleitoral terá Boulos e Tabata em SP

São Paulo – A tradicional Parada LGBT+, que sairá neste domingo (2/6), na Avenida Paulista, terá temática política, com pedidos de “voto consciente”, e contará com a presença dos deputados federais Guilherme Boulos (PSol) e Tabata Amaral (PSB), pré-candidatos à Prefeitura da capital paulista. O prefeito Ricardo Nunes (MDB), por outro lado, declarou que não comparecerá ao evento.

O tema da parada será “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo” e sai em defesa dos direitos LGBT+ em ano eleitoral. Uma das atrações, a cantora Pabllo Vittar pediu que os fãs compareçam vestindo verde e amarelo para “fazer a nossa bandeira brilhar novamente”. Nos últimos anos, as cores da bandeira brasileira viraram símbolo do bolsonarismo nas manifestações de rua.

Enquanto Boulos e Tabata, que apresentam maior identificação ideológica com partidos de esquerda e centro-esquerda, já confirmaram presença, o prefeito Ricardo Nunes, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), declarou que não participará do evento.

“Eu não vou poder ir à Parada, vou fazer o retorno de uns exames de endoscopia e de colonoscopia que fiz”, disse o prefeito ao deixar a Marcha Para Jesus na última quinta-feira (30/5), da qual participou ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em um aceno ao eleitorado evangélico.

Embora tenha alegado que enviará representantes e que forneceu “toda a infraestrutura necessária” para o megaevento, que ocorre há 27 anos na capital, Nunes nunca compareceu à Parada desde que assumiu a Prefeitura, em maio de 2021, após a morte de Bruno Covas (PSDB).

“Eu até iria, zero problemas, tenho uma boa relação com essa comunidade. Mas, realmente, preciso fazer o meu retorno e só vou ter domingo para poder fazer”, disse Nunes.

Parada do Orgulho LGBT+ A 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ irá ocupar a Avenida Paulista, a partir das 10h deste domingo (2/6), com trios liderados por Pabllo Vittar, Banda Uó, Tiago Abravanel, e Glória Groove.

Pela primeira vez na história, a parada percorrerá o lado ímpar da Paulista. Tradicionalmente, o evento é realizado nos domingos que sucedem o feriado de Corpus Christi.

A Polícia Militar destacou 1,4 mil PMs e o helicóptero Águia para reforçar a segurança do evento, enquanto a Polícia Civil vai colocar agentes à paisana em meio à multidão na Paulista para coibir furtos de celulares e outros crimes, assim como ocorreu no Carnaval, em fevereiro.