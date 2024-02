Sem paciência, Luiza Brunet encrenca com credenciamento de camarote

Foto: Divulgação

1 de 1 luiza-brunet – Foto: Foto: DivulgaçãoSextou! E desta vez, com o Carnaval batendo à porta. E por falar na festa da folia, Luiza Brunet, que vai curtir na Sapucaí, não gostou nadinha do sistema de cadastro de um camarote. A mãe de Yasmin Brunet encrencou depois de precisar tirar uma fotografia para se credenciar num dos espaços luxuosos da avenida do samba.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do O Dia, a modelo ficou irritada ao perceber que a câmera não reconhecia seu rosto. Com cara de poucos amigos ela reclamou e comparou o processo com o dos aeroportos, que precisam confirmar a veracidade das identidades. Eita!

Captura de tela 2024-02-09 202634_resized_compressed

Luiza Brunet encrenca com credenciamento de camarote Reprodução/Daniel Nascimento

Captura de tela 2024-02-09 202619_resized_compressed

Luiza Brunet encrenca com credenciamento de camarote

Recentemente, Luiza usou as redes sociais para expor que estava sendo ameaçada, depois que sua filha foi confirmada no BBB24. A beldade tem se mantido resiliente diante dos comentários maldosos, mas deixou uma resposta ácida em um dos perfis. “Por mais que a mãe da Yasmin Brunet não vale um real, minha torcida vai pra kinga. Luiza Brunet, micosa demais”, escreveu um hater.

