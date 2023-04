Sem Paulo Guedes, Kassab vira o “posto Ipiranga” de Tarcísio em SP

São Paulo – Um dos “sonhos” do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) era contar com o ex-ministro Paulo Guedes no seu quadro de secretários. Não imaginava, porém, que encontraria no secretariado outro “posto Ipiranga” para chamar de seu.

Guedes foi apelidado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de “posto Ipiranga” como referência ao comercial de TV no qual um homem apontava o posto de gasolina como detentor das respostas para todas as perguntas.

O apelido surgiu durante a campanha eleitoral de 2018, na qual Bolsonaro, então candidato à Presidência da República, empurrava para Guedes todos os questionamentos relativos ao seu plano econômico.

Aliados bolsonaristas de Tarcísio começaram a chamar de “posto Ipiranga” o secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD). Assim como Bolsonaro, que o lançou ao governo paulista, Tarcísio tem empurrado as demandas de sua gestão para Kassab, conhecido pela ampla capacidade de articulação política.

Reservadamente, bolsonaristas têm reclamado da pouca atenção dedicada por Tarcísio ao grupo que o ajudou a se eleger em São Paulo. Eles, que esperavam uma linha direta de contato com o governador, têm se deparado com pedidos do próprio Tarcísio para que levem suas demandas para Kassab.

DescontentamentoO descontentamento dos aliados bolsonaristas surgiu logo no início do governo, com a falta de cargos nos primeiros escalões. As reclamações se agravaram com a falta de prestígio na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), onde Tarcísio nomeou perfis mais moderados para presidente e líder de governo por influência de Kassab.

Para tentar fazer frente ao secretário de Governo, os políticos têm se ancorado na figura de Arthur Lima, secretário da Casa Civil e ideologicamente alinhado com o bolsonarismo. Nos bastidores, Lima e Kassab travam uma “guerra fria” para ver quem tem mais influência sobre o governador.