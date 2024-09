Sem plano B, campanha de Boulos se frustra com participação de Lula

São Paulo – Frustrada com as poucas aparições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lado de Guilherme Boulos (PSol), a campanha do psolista à Prefeitura da capital paulista não elaborou um plano B para lidar com as ausências do petista e tentar crescer entre os eleitores da periferia da cidade.

Inicialmente, a campanha previa ao menos cinco agendas de Boulos junto do presidente no primeiro turno: duas em agosto, duas em setembro e mais uma no dia 5 de outubro, um dia antes da votação.

Lula, Marta e Boulos em comício no Campo Limpo, na zona sul de SP

Marta, Boulos, Lula, Erundina e Haddad durante convenção PT/PSol

Guilherme Boulos e Natalia Szermeta, sua esposa

Lula e Boulos na convenção do PSol e do PT que oficializou chapa em SP

Boulos, Marta e o deputado estadual Antônio Donato (PT) comem bolo durante agenda de campanha em SP

O candidato Guilherme Boulos (PSol) durante comício

Boulos e Marçal partiram para ataques em debate

Fernando Haddad e Guilherme Boulos utilizando "pulseirinhas da amizade"

Boulos e Marta em ato na Praça da Sé, no centro de SP

Boulos mostra camisa do Corinthians emoldurada em sua casa

As duas agendas de agosto de fato ocorreram, no dia 24, com comícios no Campo Limpo, na zona sul, e em São Mateus, na zona leste paulistana. As outras duas agendas previstas para este mês, que seriam no sábado (28/9), foram canceladas pela viagem de Lula ao México para participar da posse da presidente Claudia Sheinbaum.

O cancelamento do petista a menos de uma semana preocupou o núcleo duro da campanha, que vê em Lula a possibilidade de alavancar Boulos entre a população de baixa renda, na qual um terço do eleitorado da cidade se concentra e onde o prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera em intenções de votos.

Publicamente, Boulos nega qualquer problema com a ausência do presidente e celebra o fato de ser o único candidato com quem Lula participou de uma agenda de campanha até o momento, tendo tratado a eleição em São Paulo como uma de suas prioridades.

Transferência de votos para Boulos Já aliados do psolista se preocupam com o fato de não terem visto, ao menos nas pesquisas, a transferência de votos esperada do presidente para Boulos na cidade. No segundo turno de 2022, Lula recebeu 53,54% dos votos dos paulistanos, contra 46,46% de Jair Bolsonaro (PL).

Outra questão que alarma integrantes da campanha é que o uso da imagem de Lula, seja em propagandas no rádio e na TV, ou em publicações nas redes, parece ter se esgotado. A presença física do petista nas agendas de rua, na avaliação do entorno de Boulos, forneceria novo material e reforçaria o apoio do presidente, levando novo fôlego à campanha.

A equipe de Boulos tem mantido as apostas de virar votos com a agenda prevista com Lula para o dia 5 de outubro, um sábado, chamada de “caminhada da vitória”, onde os dois devem promover um ato na região central da capital.

Alguns integrantes da coligação tem questionado se a campanha não deveria elaborar um plano B, já que Lula não tem sido presença constante fisicamente. Uma opção tem sido a de investir mais em agendas da vice de Boulos, Marta Suplicy (PT), nos bairros de periferia. Marta, no entanto, tem feito poucas aparições públicas.