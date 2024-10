Sem química: aprenda a fazer tinta natural para cobrir os fios brancos

Os cabelos fazem parte da identidade e da personalidade de homens e mulheres e, mesmo que inconscientemente, estão relacionados à beleza. Exatamente por conta disso, muitas pessoas passaram a ter uma preocupação crescente com as questões ligadas à saúde dos fios.

Portanto, dessa vez, o TV FOCO separou uma dica para quem quer cobrir os fios brancos. Esta receita de tinta caseira, com ingredientes acessíveis, é livre de amônia e não danifica o cabelo. As informações são do portal ‘Social1’.

Tinta caseira

Ingredientes

1 xícara de chá de grãos de soja torrados e moídos;

2 xícaras de chá de água;

2 colheres de sopa de vinagre de maçã;

3 colheres de sopa de mel (opcional)

2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem (opcional).

Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.