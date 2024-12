Sem receber salários há dois meses, servidor chora, diz que perdeu esposa e mesmo assim afirma amar prefeito

Uma atitude inusitada aconteceu nesta semana no Município de Antônio Gonçalves, município da microrregião de Senhor do Bonfim, Norte da Bahia, onde, segundo o Blog do Netto Maravilha, vem recebendo diversas mensagens de servidores ligados a prefeitura de Antônio Gonçalves, uns alegam 3, outros, 2 meses de salários atrasados.

Na quinta-feira, 27, viralizou nas redes sociais um vídeo de um servidor chorando, porque ainda não recebeu dois meses vencidos, ele alega que devido a esse atraso até perdeu a esposa, e mesmo diante dessa situação, reafirma seu amor ao prefeito Dudu.

“Porra Duduzinho, estamos esperando aqui, porque eu trabalhei, tem dois meses meus atrasados, todo mundo recebeu, não recebi. Aí nós estamos esperando, eu devendo perdi minha mulher, que eu tinha, porque também quem não tem dinheiro para poder sustentar uma casa, não é digno. Estamos aqui, Duduzinho, eu e minha mãe, que confiaram em você, eu também, que gravei aquele vídeo que eu amo você, e eu amo você pelo homem que você é. Porra, rapaz, você me deixa desse jeito, não é justo, não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Olha aqui, porra. Estou aqui sem nem um centavo.”

Segundo o Blog Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, entrou em contato com prefeito Dudu, que disse que, somente irá pagar em janeiro de 2025, sob alegação que o município está sem dotação.