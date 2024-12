Sem renovação acertada, Abel Ferreira entra na mira do Sporting

O técnico Abel Ferreira segue escrevendo sua história no comando do Palmeiras. Com uma trajetória vitoriosa e recheada de títulos pelo Verdão, o treinador desperta o interesse de clubes europeus. Um dos interessados em tirar Abel do clube paulista é o Sporting, de Portugal, segundo informação do jornal português Record.

A equipe estaria de olho no trabalho de Abel Ferreira após perder Rúben Amorim para o Manchester United. Líder do Campeonato Português, o Sporting vê com bons olhos a chegada do comandante palmeirense. O interesse teria crescido após Abel Ferreira encerrar a temporada 2024 somente com o título do Campeonato Paulista, sendo a primeira sem nenhum título nacional ou internacional desde a sua chegada.

Entretanto, o Sporting tem algumas dificuldades para fazer o português retornar à terra natal. Uma delas é o contrato até dezembro 2025, obrigando a equipe a pagar pela rescisão. A renovação do contrato entre o treinador e o Palmeiras ainda não foi negociada, mas é uma das prioridades de Leila Pereira, presidente do clube, que pretende estender o vínculo do técnico até 2027.

A questão salarial seria outro fator, já que Abel hoje recebe cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,7 milhões) anuais. Apesar do interesse, o Sporting ainda não havia formalizado nenhum tipo de proposta pelo técnico do Verdão, de acordo com o Record.

Abel e Sporting possuem uma relação anterior. Quando jogador, atuou pelo clube entre os anos de 2006 e 2011 e iniciou a carreira de técnico no time de Lisboa, nas categorias de base.

Desde que chegou ao Verdão, Abel Ferreira conquistou a Libertadores em 2020 e 2021, o Campeonato Brasileiro em 2022 e 2023, Copa do Brasil em 2020 e uma Recopa Sul-Americana em 2022. O técnico ainda foi campeão do Campeonato Paulista em 2022, 2023 e 2024.