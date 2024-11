Sema articula implementação do 1º aquário imersivo da Bahia no Zoológico de Salvador

Além do Aquarium Paris, a comitiva esteve no Parrot World, que possui em sua estrutura um aviário imersivo, e no ZooParc de Beauval, localizado a aproximadamente 220 km de Paris, reconhecido internacionalmente pela conservação de espécies ameaçadas, projetos de reprodução, reintrodução de espécies, infraestrutura avançada e programas de educação ambiental.

A implantação do primeiro aquário imersivo da Bahia pode sair do papel após a visita da comitiva da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), encabeçada pelo secretário da pasta, Eduardo Sodré, ao Aquarium Paris, na capital francesa. A pasta analisa implementar a estrutura no Parque Zoobotânico de Salvador, o Zoológico da capital baiana. A iniciativa faz parte de uma série de encontros estratégicos para captar recursos e patrocínios junto a entidades internacionais interessadas em apoiar programas de conservação da biodiversidade no estado.

Estavam na comitiva baiana, o coordenador de Gestão de Fauna do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), setor responsável pela gestão do Parque Zoobotânico e do Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), Vinicius Dantas, o coordenador de Gestão de Fundos, Pedro Tojo, e a assessora técnica Maiana Pitombo, ambos da Sema.

Ao longo do fim de semana, a comitiva se reuniu com o idealizador do ZooParc e das atividades do zoológico de Bouvet, Sr. Rodolphe Delord; com Alexis Powilewicz, Presidente Administrador Geral do Aquarium de Paris; com Eric Vignot, Presidente do Parrot World; e com Franck Haelewyn, Diretor Zootécnico do Parrot World.