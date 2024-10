Semana de Eventos ESA/BA

EVENTO 1:

Acontece em Salvador uma palestra gratuita inspiradora sobre os direitos da pessoa com deficiência. Será com a advogada, palestrante e escritora Taiana Regina dos Santos, autora do livro “Decidi Lutar pela Vida”. O evento será no dia 09 de outubro, das 14h às 17h, no Auditório da ESA.

A palestrante abordará de forma clara e objetiva os direitos da pessoa com deficiência, com foco na conscientização da luta anti-capacitista e na importância da inclusão social.

Informações sobre o evento:

Data: 09/10

Horário: 14h às 17h

Investimento: Gratuito

Inscrições Site da ESA: CLIQUE AQUI

Local: Auditório da ESA