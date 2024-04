Semana de Prevenção ao Câncer de Boca: FACISA Promove Evento Gratuito em Itamaraju

Nesta quinta-feira, dia 25 de abril, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA) em Itamaraju estará realizando um evento especial como parte da Semana de Prevenção ao Câncer de Boca. Esta iniciativa, que visa conscientizar e educar a comunidade sobre os riscos e a prevenção desta doença grave, contará com uma série de atividades e palestras, todas abertas ao público e com entrada gratuita.

O câncer de boca é uma condição preocupante que afeta milhares de pessoas todos os anos. No entanto, muitos casos poderiam ser evitados com informação e cuidados adequados. A FACISA, comprometida com a saúde pública e a disseminação de conhecimento, está liderando esta importante campanha de prevenção em parceria com profissionais especializados na área.

O evento contará com palestras de especialistas em oncologia, dentistas e profissionais de saúde, que abordarão temas como a importância da higiene bucal, os fatores de risco associados ao câncer de boca e as medidas preventivas que todos podem adotar. Além disso, serão oferecidas orientações práticas sobre autoexame e detecção precoce da doença.

“A prevenção é a chave para combater o câncer de boca”, afirma o professor Fabrício Santos, a frente do evento promovido pela FACISA. “Estamos entusiasmados em poder proporcionar este evento à comunidade de Itamaraju e arredores, e convidamos a todos a participar e se informar sobre como podemos juntos reduzir os casos dessa doença.”

O evento terá início às 08hs nas dependências da FACISA em Itamaraju e é aberto a todas as faixas etárias e interessados em aprender mais sobre a prevenção do câncer de boca. Não é necessária inscrição prévia; basta comparecer e participar desta importante iniciativa de saúde pública.

Para mais informações sobre o evento e outras atividades da Semana de Prevenção ao Câncer de Boca da FACISA, entre em contato pelo telefone (73) 3294-3690 ou visite o site da faculdade em www.facisaba.edu.br.