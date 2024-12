Semana inicia quente no Centro-Sul com alerta de chuvas no Paraná

A previsão do tempo para esta semana no Brasil indica variações climáticas significativas em diversas regiões do país. A semana começa com temperaturas elevadas, mas termina com um clima mais ameno. No entanto, a atenção está voltada para o sul do país, especialmente no Paraná, onde uma frente fria associada a um ciclone extratropical já provocou chuvas intensas, acumulando mais de 200 mm em algumas áreas, como Cianorte. A região de Guarapuava deve se preparar para chuvas intensas no início da semana, com alerta para áreas litorâneas do Paraná.

O mapa de chuvas destaca instabilidades no sul do Brasil, sul de Mato Grosso do Sul, e pancadas de chuva em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, onde o sol ainda predomina. Em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia, o tempo permanece firme. Já no Rio Grande do Sul, especialmente na metade sul, o tempo será estável com temperaturas em elevação. Em São Paulo, o clima abafado do fim de semana continua, mas há previsão de chuvas generalizadas na Grande São Paulo, com temperaturas chegando a 30ºC.

Outras capitais também apresentam variações climáticas. Curitiba deve enfrentar chuvas fortes com máxima de 20ºC, enquanto Cuiabá terá pancadas de chuva e máxima de 33ºC. No Rio de Janeiro, o calor predomina com temperaturas atingindo 35ºC e tempo firme.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA