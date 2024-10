Semente ajuda a combater acne e a diminuir o colesterol; veja qual

Muita gente se atenta quanto ao consumo de carboidratos e proteínas, mas acaba menosprezando o impacto das sementes no organismo, que são para lá de relevantes. Dentre o leque de opções de sementes, existe uma considerada um superalimento: a linhaça. Ela se destacou pela sua atuação na perda de peso e no controle do colesterol — e seus benefícios vão muito além.

Na composição da linhaça, encontramos uma boa quantidade de ômega 3, uma gordura essencial para o bom funcionamento do organismo humano.

Essa gordura, por sua vez, tem ação anti-inflamatória e antioxidante, promovendo benefícios para a saúde da pele. Para quem sofre com espinhas, inflamação motivada pelo excesso de produção de sebo pelas glândulas sebáceas, incluir a linhaça no dia a dia pode ser uma excelente ideia.

Dentro de um contexto alimentar saudável, a semente ajuda na redução da inflamação e dos radicais livres, que atuam no retardo do envelhecimento precoce.

Ela ainda é composta por fibras solúveis e insolúveis, que reforçam a eliminação de toxinas e influenciam positivamente no ritmo intestinal. Pela boa quantidade de ômega 3, ômega 6 e fitoesteróis, a linhaça ainda é uma boa aliada no controle do colesterol, colaborando no aumento do colesterol bom (HDL) e na redução do colesterol ruim (LDL).

Assim, fica evidente que adicionar linhaça às preparações, como saladas, iogurtes, shakes e frutas, pode ser um excelente investimento à saúde. Vale frisar que, de forma isolada, a semente não opera milagres, por isso, invista também em um contexto de alimentação equilibrado.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica