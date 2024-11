Seminário Avança Turismo é realizado com sucesso e destaca potencial hoteleiro e turístico da Costa das Baleias

O seminário Avança Turismo, realizado em Prado, foi um marco para o fortalecimento do turismo na Costa das Baleias, reunindo gestores, profissionais e interessados no setor. Com a presença de Divaldo Borges, representante da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, o evento apresentou dados e resultados relevantes para o desenvolvimento turístico da região.

Durante o seminário, foram divulgados dados detalhados da oferta hoteleira dos cinco municípios que compõem a Costa das Baleias e integram o Mapa do Turismo Brasileiro: Prado, Nova Viçosa, Alcobaça, Caravelas e Itamaraju. A Costa das Baleias conta com um total de 192 meios de hospedagem, 3.171 unidades habitacionais e mais de 10 mil leitos, evidenciando o potencial de hospedagem para receber turistas durante grandes eventos e a alta temporada.

Além disso, o evento trouxe discussões sobre a diversificação da oferta turística na região, com segmentos e produtos como o avistamento de baleias, enoturismo, observação de aves, e turismo nas comunidades tradicionais. Essas ações integram os esforços da Secretaria de Turismo da Bahia para estruturar e fortalecer o turismo no estado.

A presença da equipe técnica da Secretaria de Estado de Turismo reforçou o compromisso em apoiar o desenvolvimento do turismo na Costa das Baleias, promovendo capacitações, como as realizadas recentemente em atendimento ao cliente e manipulação de alimentos, preparativas para os grandes eventos da temporada de verão.

O seminário representou um importante momento de diálogo e troca de informações entre o estado e os municípios, destacando-se como um passo significativo para alavancar o turismo e consolidar a Costa das Baleias como um destino turístico de excelência.