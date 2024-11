Seminário Internacional do G20 discute papel da cultura na crise climática

As palestras seguem até terça-feira (5), com 11 painéis, disponíveis gratuitamente, onde especialistas discutirão responsabilidade ambiental nos setores culturais, justiça climática nas artes e mobilização social para um futuro sustentável.

A ministra Margareth Menezes enfatizou a cultura como motor de transformação social. “A arte tem o poder de tocar a alma das pessoas e de inspirar mudanças. Neste seminário, queremos explorar como as expressões culturais podem não apenas sensibilizar, mas também mobilizar a sociedade em torno da causa climática. É crucial que as vozes da cultura se unam para promover uma conscientização mais profunda sobre a crise ambiental que enfrentamos”, declarou.

O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e das ministras Margareth Menezes (Cultura) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas), destacando a importância da cultura nas ações globais para um futuro sustentável.

A abertura do Seminário Internacional sobre Cultura e Mudança do Clima aconteceu nesta segunda-feira (4), no Centro de Convenções de Salvador. O evento visa explorar o papel das artes e tradições no debate sobre sustentabilidade ambiental.

As inscrições estão disponíveis na plataforma Sympla, com vagas limitadas. Após os painéis, nos dias 6 e 7 de novembro, haverá oficinas no Museu de Arte da Bahia (MAB), com seis atividades práticas sobre redução de carbono, comunicação popular e resiliência do patrimônio cultural, visando capacitar as instituições a reduzir sua pegada de carbono e contribuir para a meta de limitar o aquecimento a 1,5°C.

Durante a cerimônia de abertura, o governador Jerônimo Rodrigues ressaltou a importância de receber o G20 na Bahia e a oportunidade de discutir ambos os temas em conjunto.

“Hoje, Salvador e a Bahia assumem o papel de sede nacional e mundial do G20, acolhendo um seminário que promove um debate profundo e necessário sobre cultura e meio ambiente. O evento propõe uma abordagem corajosa ao unir esses temas, geralmente discutidos separadamente, para explorar seu potencial transformador frente aos desafios globais. O encontro visa expor, de maneira direta, os desafios ambientais que precisam ser enfrentados e destaca a importância de mobilizar esforços conjuntos entre líderes e setores culturais para impulsionar ações climáticas e conscientização ambiental”, disse.