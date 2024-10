Semop divulga lista provisória dos ambulantes cadastrados para trabalhar nas festas populares do verão de 2024/2025

Ao todo, mais de 30 mil pessoas se inscreveram para trabalhar nos festejos da temporada. As inscrições, que foram feitas exclusivamente pela internet, foram encerradas no dia 10 de outubro.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Salvador anunciou nesta quarta-feira (16), a lista provisória com os nomes dos ambulantes cadastrados para trabalhar nas festas populares do verão de 2024/2025.

Os critérios serão: Residir em Salvador: 4 pontos; Participação em eventos anteriores, com até 1 ponto por evento, limitado a 2 pontos; Certificados de cursos de capacitação ou reciclagem, realizados nos últimos cinco anos e relacionados à atividade: 1 ponto por certificado, limitado a 2 pontos; Ser chefe de família monoparental feminina: 1 ponto; Ser idoso ou aposentado: 1 ponto.

Após essa etapa, uma nova lista será divulgada com a primeira etapa da impugnação, no dia 5 de novembro. A segunda etapa vai do dia 6 ao dia 12 de novembro. A lista final dos classificados será divulgada no dia 21 de novembro.

Para a temporada de 2024/2025, a Semop anunciou mudanças para melhorar a organização e a execução do serviço durante os eventos, como prioridade aos trabalhadores locais; inclusão de um campo no cadastramento para os ambulantes informarem a quantidade de filhos menores de 18 anos que precisarão de creches durante os eventos; ambulantes terão direito ao kit isopor após concluírem o curso de capacitação oferecido pela cervejaria parceira.