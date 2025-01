Semop reforça compromisso com o comércio informal de Salvador e auxílio aos ambulantes

Ao longo da entrevista ao Bahia Notícias, Alexandre Tinoco, secretário da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), abordou um tema importante para a pasta, o suporte ao trabalho dos ambulantes, seja nas festas populares do verão de Salvador, nas praias ou nas feiras e mercados da cidade.

Para o gestor, a assistência junto ao trabalhador informal vai muito além da operação da festa em si. “[…] durante o Festival Virada e o Carnaval nós abrigamos os filhos deles em unidades da prefeitura, com apoio de outras secretarias, propiciando alimentação, brincadeiras, entre outras atividades, enquanto seus pais trabalham”.

De acordo com Alexandre Tinoco, as ações da Semop são no sentido de ofertar mais conforto e condições dignas de trabalho para quem atua no comércio informal da cidade. “Antigamente, costumávamos dizer que só havia a Av. Sete, hoje temos uma Av. Sete em cada bairro, onde precisamos ordenar. Mercados fortes em Cajazeiras, na Liberdade com a feira do Japão, em que fizemos uma cobertura isotérmica […]”, explicou.