Sempre convidaremos Tarcísio para eventos em SP, diz Padilha

Ministro das Relações Institucionais afirmou ter convidado o governador para eventos em Guarulhos e em Guariba, mas ele não foi

Alexandre Padilha (foto) disse que convites foram enviados para o governador de São Paulo na 4ª feira (22.mai) Sérgio Lima/Poder360 – 20.fev.2024

PODER360 25.mai.2024 (sábado) – 18h10



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse neste sábado (25.mai.2024) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém as portas abertas para a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em eventos do governo federal realizados no Estado.

Em fala a jornalistas, Padilha afirmou que o Planalto convidou Tarcísio para a abertura da usina de etanol de 2ª geração da Raízen, em Guariba (SP), e na entrega de duas obras na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (SP). Os eventos foram realizados, respectivamente, na 6ª feira (24.mai) e neste sábado (24.mai).

O ministro declarou que os convites foram enviados na 4ª feira (22.mai). O chefe do Executivo paulista não participou de nenhum dos eventos.

Padilha disse que a orientação de Lula é que os governadores e prefeitos sempre sejam convidados aos eventos que o presidente for participar. Segundo o ministro, a “época de conflitos federativos” instituída pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acabou.

“A época de conflito, onde havia uma máquina de produzir conflito federativo no país lá no 3º andar do Palácio do Planalto, acabou”, disse Padilha. “Vamos continuar convidando sempre e estaremos felizes se eles [governadores] estiverem presentes”.

A ausência de Tarcísio na inauguração das obras na Dutra chamou atenção por se tratar de um projeto que teve o envolvimento do ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. A obra faz parte do pacote negociado em 2021 para relicitação da rodovia.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, minimizou a ausência de Tarcísio na inauguração dos novos trechos da Dutra e disse que a conclusão das obras é mérito do atual governo federal. Declarou que a entrega do projeto foi antecipada em 9 meses por causa de negociações do Planalto com a concessionária.

“Toda vez que uma obra é entregue tem muita gente que reivindica participação nela, mas o fato é que poucas obras foram entregues enquanto Lula estava fora da Presidência. Eles tiveram muito tempo pra entregar as coisas e agora querem comemorar as obras entregues para deixar as coisas mais confusas”, afirmou Renan Filho.