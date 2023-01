Senado analisa decreto de intervenção federal na segurança do DF nesta terça

O Senado Federal vai analisar o decreto do presidente Lula de intervenção federal na segurança do Distrito Federal nesta terça-feira, 10. O texto foi redigido pelo chefe do Executivo após os atos de vandalismo, com depredação do patrimônio público na Praça dos Três Poderes no último domingo, 8, e omissão das forças de segurança locais. As ações derrubaram o secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e também levaram ao afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB) por ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O texto foi aprovado por unanimidade de maneira simbólica pelos deputados em sessão extraordinária na última segunda. A expectativa é de que o mesmo ocorra na segunda casa do Congresso Nacional, para agilizar a promulgação, que precisa do aval do Legislativo.

Apreciado de maneira simbólica, os parlamentares já haviam firmado um acordo para que houvesse a aprovação sem objeções ou indicação de emendas. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Capelli, irá comandar a operação de intervenção. Inicialmente, a medida será válida até o dia 31 de janeiro. A atuação do governo federal se dará de maneira exclusiva na segurança pública, e o decreto chancela a atuação das Forças Armadas na capital federal para a retomada da ordem pública. Os prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto sofreram depredações e as mobílias internas foram quebradas, bem como obras de arte foram danificadas e objetos saqueados por bolsonaristas.