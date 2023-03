Senado deve decidir comando das comissões até esta quarta; prioridade será para aliados de Pacheco

PL, Republicanos e PP devem ser escanteados por terem lançado candidatura de oposição à presidência da Casa

Indicações para novos presidentes das comissões do Senado contemplam o bloco de partidos que apoiaram a reeleição de Rodrigo Pacheco



A expectativa no Senado Federal é de que as comissões sejam instaladas nesta quarta-feira, 8. As indicações para os comandos já foram praticamente acertadas e os últimos acordos devem ser costurados até esta terça, 7. A presidência da Comissão Mista de Orçamento ainda está indefinida. O PSD, que tem a maior bancada na Casa, negocia colocá-la sob o comando do senador Confúcio Moura (MDB-TO) em troca de ficar com a Comissão de Serviços e Infraestrutura, que inicialmente teria sido acertada para o líder do MDB, Eduardo Braga. As indicações para novos presidentes contemplam o bloco de partidos que apoiaram a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a presidência do Senado. A oposição, formada pelo PL, Republicanos, PP e Novo, deve ficar de fora. A base aliada ao governo diz não haver espaço para o PL, já que o critério de proporcionalidade não teria sido respeitado na disputa pela presidência do Senado. Discretamente, o PL tenta articular para não ficar totalmente de fora, tentando um espaço na Comissão de Ciência e Tecnologia, que ficaria com o ex-líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (PL-TO). A ideia pode esbarrar na intenção do líder do PSDB, Izalci Lucas, de comandar a comissão, e que tem a preferência.

Alguns colegiados são dados como certos, como o retorno do senador Davi Alcolumbre (União-AP) para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Casa, já que todas as propostas precisam do aval dessa comissão antes de seguir para votação em plenário. Outros nomes já cogitados como favoritos são Humberto Costa (PT-PE) para a Comissão de Assuntos Sociais; Vanderlan Cardoso (PSD-GO) para a Comissão de Assuntos Econômicos; Renan Calheiros (MDB-AL) na Comissão de Relações Exteriores; Paulo Paim (PT-RS) com a Comissão de Direitos Humanos; Leila Barros (PDT-DF) na Comissão de Meio Ambiente; Omar Aziz (PSD-AM) na Comissão de Segurança Pública. A Comissão de Agricultura tem grandes chances de ficar sob o comando de Soraya Thronicke (União-MS).

