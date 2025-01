Senado dos EUA confirma Pete Hegseth como secretário de Defesa em votação apertada

O Senado dos Estados Unidos confirmou a nomeação de Pete Hegseth para o cargo de secretário de Defesa, com um resultado apertado de 51 votos a favor e 50 contra. Hegseth, que já foi militar e apresentador na Fox News, enfrentou críticas relacionadas a alegações de abuso e à sua falta de experiência em administração. Duas senadoras republicanas, Susan Collins e Lisa Murkowski, manifestaram oposição à sua indicação.

A votação final resultou em um empate de 50 a 50, sendo que a vice-presidente J. D. Vance teve o papel crucial de desempatar a situação. Embora senadores do Partido Democrata tenham questionado as qualificações de Hegseth, a maioria dos republicanos se mostrou favorável à sua nomeação. Durante as audiências, Hegseth alterou sua posição sobre a inclusão de mulheres em funções de combate, afirmando que apoiaria essa participação, desde que os padrões permanecessem inalterados.

Além disso, Hegseth expressou seu compromisso em revitalizar a cultura militar no Pentágono e sugeriu a possibilidade de mudanças na liderança dos generais de alto escalão. Sua gestão na Defesa deverá seguir as diretrizes estabelecidas por Donald Trump, que conta com a influência de personalidades como Elon Musk e Peter Thiel.

A confirmação de Hegseth é vista como um reflexo das divisões políticas atuais, com a oposição democrata destacando preocupações sobre sua capacidade de liderar o departamento em tempos de desafios globais. A expectativa é que sua abordagem e decisões impactem diretamente a política de defesa dos Estados Unidos nos próximos anos.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA