Senado identifica 23 novos suspeitos envolvidos na invasão ao Congresso em 8 de janeiro

O Senado Federal conseguiu identificar mais 23 pessoas que participaram da invasão e depredação do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Em um trabalho realizado pela Secretaria de Polícia do Senado, através da presença das câmeras de segurança, os agentes identificaram que estes vândalos ainda não foram denunciados ou presos pelos atos de violência realizados contra o patrimônio público. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelo Legislativo. Agora, a expectativa é de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apresenta uma denúncia à Procuradoria-Geral da República (PGR) – na figura de Augusto Aras – a fim de que estes suspeitos sejam identificados. As 23 pessoas localizadas ainda não foram indiciadas já que não estão envolvidas, até o momento, na acusação de possíveis crimes. Após a apresentação do documento, é esperado que a PGR apresente uma denúncia contra os acusados. No dia 13 de janeiro, Pacheco apresentou um primeiro pedido com informações de outros possíveis 39 envolvidos identificados que depredaram o Congresso Nacional. Com a apresentação do pedido, a PGR denunciou os acusados e é possível que a ação se repita com os novos 23 identificados pela polícia legislativa.

