Senado instala CPI das Apostas Esportivas com Romário como relator; Textor será o 1º a depor 

O Senado instalou, nesta quarta-feira (10), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas a fim de apurar as denúncias de manipulação de resultados do futebol brasileiro. O senador Romário (PL-RJ), que atualmente preside o América-RJ, vai será o relator. “Tenho certeza que essa CPI tem alguns objetivos e eles serão alcançados. Nós sabemos dos problemas que o nosso futebol vive ao longo desses anos. Aqui são pessoas que querem, definitivamente, colocar tudo a limpo, querem abrir as caixas pretas dessas casas de apostas que existem em nosso país”, afirmou o ex-jogador.

O jornalista esportivo Jorge Kajuru (PSB-GO) vai assumir a presidência enquanto Eduardo Girão (Novo-CE) será o vice. Na reunião de instalação, os integrantes deixaram claro que o objetivo do colegiado é “colocar tudo a limpo”. Autor do requerimento que originou a CPI, Romário agradeceu a escolha para atuar como relator. No seu discurso, ele disse que o seu relatório vai ser pautado pela “transparência, justiça e honestidade”. “Ele será o primeiro convidado. O Brasil quer saber as provas que ele tem, as gravações que ele tem. Seria realmente o início bombástico desta CPI”, afirmou Kajuru.

As denúncias investigadas pela CPI envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Jorge Kajuru afirmou que a CPI já deve começar os trabalhos na próxima semana e que a intenção é convidar, como primeiro depoente, John Textor, o dono da SAF do Botafogo. Em entrevista, Textor disse possuir gravações que comprovariam a existência de corrupção da arbitragem no Campeonato Brasileiro de Futebol. Durante a instalação da CPI, Kajuru adiantou que uma das medidas a serem tomadas pela CPI, no caso de o colegiado chegar à conclusão de que houve alguma manipulação de jogos, será o pedido para que a Justiça faça o banimento do responsável do futebol.

*Com informações do Estadão Conteúdo