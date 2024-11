Senado instala nova CPI para investigar bets

O Senado instalou nesta terça-feira (12) uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação das plataformas de apostas no país, também conhecidas como bets. Esta é a segunda CPI dedicada ao tema. A primeira analisa questões relacionadas a apostas esportivas e possíveis manipulações de resultados em partidas de futebol brasileiro.

O foco principal da investigação das bets é examinar como os jogos de apostas online impactam o orçamento das famílias brasileiras, além de tentar entender a possível ligação dessas atividades com organizações criminosas e o papel de influenciadores digitais na promoção das apostas. A proposta para a criação da CPI foi apresentada pela senadora Soraya Thronicke, do Podemos, que assumirá a função de relatora. O senador Hiran Gonçalves, do PP, foi designado como presidente da comissão.

A iniciativa surgiu após a divulgação de um relatório do Banco Central, que abordou a movimentação financeira neste setor e a participação de beneficiários do Bolsa Família nas apostas. A nova CPI será composta por 11 membros titulares e sete suplentes, e terá um prazo de 130 dias para concluir suas investigações.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

