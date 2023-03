‘Senado não pode ser refém de Alagoas ou do Amapá’, diz Arthur Lira

Presidente da Câmara afirma que parlamentares estão com ‘dificuldades’ para entender ‘quem manda’ na Casa Alta

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), subiu o tom nesta quinta-feira, 23, ao comentar sobre o impasse para tramitação das Medidas Provisórias (MPs). Após citar reunião com o senador David Alcolumbre (União-AP), em que apresentou a ideia de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para mudar o rito atual das MPs no Congresso Nacional, o deputado alagoano reclamou de interferências da política local do Estado no Legislativo e ponderou: “O Senado está com dificuldades de entender quem manda e quem dirige [a Casa Alta]”, iniciou Lira, sem citar nomes. “Eu lamento muito claramente que a política regional ou local de Alagoas interfira no Brasil. O Senado não pode ser refém de Alagoas ou do Amapá. O Senado é muito maior, é uma casa federativa que representa todos os estados”, disse o presidente da Câmara.

Mesmo sem mencionar nomes, a fala é uma declaração contra as influências de Davi Alcolumbre, do Amapá, que foi presidente do Senado até 2021, e principalmente do senador Renan Calheiros (MDB-AL), rival de Arthur Lira. Segundo o deputado, desde a reeleição à presidência da Casa Alta, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso Nacional, se manteve em silêncio em relação à Câmara, o que seria mais um indicativo do distanciamento entre os líderes. “O Senado através da sua presidência silenciou de conversas da eleição da mesa. Não tivemos nenhuma conversa e não foi por minha parte. Respeito o silêncio, muito embora não entendo”, afirmou Lira.

O site da Jovem Pan já havia antecipado o distanciamento entre os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Em conversa com líderes do Senado Federal, o presidente da Casa chegou a reconhecer o afastamento momentâneo entre eles, mas minimizou os atritos – então considerados “superados”. “Ele me falou que está tudo bem, que realmente se afastou [de Lira] e teve uma semana que não se falaram, mas que eles se entenderam em relação à tramitação”, disse o atual líder do Partido Socialista Brasileiro (PSB), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) à reportagem na semana passada. Agora, no entanto, os embates ganham novas camadas, com Lira cobrando “bom senso” dos senadores.