Senado vai votar homenagem a Fernanda Torres após Globo de Ouro

O Senado Federal vai votar a concessão de uma homenagem à atriz Fernanda Torres. A artista ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama pela atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles.

A senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) apresentou um voto de aplauso que será apreciado pelos senadores na primeira sessão de 2025.

Fernanda se tornou a primeira brasileira a ganhar a categoria na premiação, indo um passo além da mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada na categoria em 1999, por Central do Brasil, também dirigido por Salles, mas não levou a estatueta para casa.

O voto de aplauso já conta com 28 assinaturas, uma a mais do mínimo necessário para ser colocado em votação. A primeira sessão do Senado em 2025 deve ocorrer entre os dias 3 e 7 de fevereiro.