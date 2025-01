Senador Lindsey Graham critica perdão de Trump a invasores do Capitólio

Um dos principais aliados do ex-presidente Donald Trump, o senador Lindsey Graham, manifestou sua preocupação em relação ao perdão concedido pela Casa Branca aos indivíduos que participaram da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021. Graham destacou que a decisão de absolver aqueles que agrediram policiais “transmite uma mensagem equivocada” à sociedade. A ordem de clemência emitida por Trump beneficiou aproximadamente 1.500 pessoas envolvidas no ataque ao Capitólio, que ocorreu em 6 de janeiro de 2021, durante a tentativa de impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições. Entre os beneficiados pelo perdão está Stewart Rhodes, que é o fundador do grupo extremista Oath Keepers.

Além de criticar a decisão de Trump, Graham também fez referência aos perdões concedidos por Joe Biden antes de deixar a presidência, demonstrando seu descontentamento com essa prática que tem sido adotada por líderes de diferentes partidos. O senador enfatizou que essa abordagem pode ser prejudicial para a imagem da política e da justiça no país. A invasão ao Capitólio foi um evento marcante na história recente dos Estados Unidos, levantando questões sobre a segurança e a integridade do processo democrático.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA