Senadora Soraya Thronicke é internada em UTI em Brasília

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) está internada na UTI do hospital DF Star, em Brasília. A parlamentar deu entrada na unidade de saúde na última sexta-feira, 21. Na noite desta quarta-feira, 26, a equipe de Soraya divulgou uma nota confirmando a internação e dando detalhes do quadro de saúde. Segundo o comunicado, a senadora teve uma “crise alérgica” e apresenta um quadro estável, mas que “inspira cuidados”. “Por se tratar de uma alergia de causa ainda não identificada, com crises muito fortes, os médicos optaram por mantê-la na UTI com acompanhamento de um especialista”, diz a nota de Soraya. O comunicado diz ainda que ainda não há previsão de alta.

Nota oficial. pic.twitter.com/XstWZxpKRZ — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) April 27, 2023