Senadores dão como certo que Pacheco devolverá MP da Reoneração

Após reunião de líderes no Senado nesta terça-feira (9/1), líderes partidários, inclusive alguns governistas, já dão como certo que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devolverá ao governo a medida provisória (MP) da Reoneração.

Segundo senadores que participaram da reunião, a proposta só não já foi devolvida agora porque o presidente do Senado quer antes cumprir seu papel institucional de conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Nos bastidores, até mesmo senadores governistas admitem que a estratégia adotada pelo governo, de tentar criar novas regras da reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores por meio de medida provisória, não foi a melhor.

Além de ir na contramão da decisão do Congresso, que derrubou vetos de Lula sobre o tema, o uso de MPs pelo governo vem sendo criticado pela cúpula do Congresso, que também já travou embates em razão do rito de tramitação dessas propostas.

Nesse cenário, líderes do Senado avaliam que o melhor caminho seria Pacheco devolver a MP da reoneração e o governo enviar as medidas por meio de um projeto de lei com urgência, permitindo, assim, um debate mais amplo sobre o tema.