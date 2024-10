Senhor do Bonfim terá nova sede do Ministério Público da Bahia

Nesta terça-feira (22), às 17h, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) inaugura a nova sede da Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim. A cerimônia contará com a presença do procurador-geral de Justiça Pedro Maia.

A nova sede, localizada na Rua Jardim Aeroporto, possui uma área de 1.611,83 m², com 949,57 m² de construção distribuídos em dois pavimentos. A estrutura inclui salas de atendimento, ambientes para audiências, áreas de convivência e refeitório no térreo, além de gabinetes e salas de reunião no pavimento superior. A acessibilidade é uma prioridade, com sanitários adaptados e vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência.