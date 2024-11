Sentença condena a mais de 31 anos de prisão jovem que matou colega de infância; os dois eram de Cícero Dantas

Ambos nascidos em Cícero Dantas, no Nordeste baiano, os dois se mudaram para Aracaju (SE), onde passaram a estudar. O crime ocorreu no dia 17 de dezembro de 2022 .

Segundo o G1, Ícaro foi considerado culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado com ocultação de cadáver e fraude processual. Atualmente, ele segue preso no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto, em São Cristóvão, no interior sergipano.