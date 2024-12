Sequência de acidentes deixa dois mortos em rodovias de Vitória da Conquista

Uma sequência de acidentes, nesta sexta-feira (6), deixou ao menos duas pessoas mortas em duas rodovias que passam por Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Ambos os casos foram divulgados pelo Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias. O primeiro acidente ocorreu na BA-263, no trecho que liga Vitória da Conquista ao município de Itapetinga. A colisão envolvendo um táxi levou a morte de um dos motoristas.

O segundo acidente ocorreu na rodovia BR-116, no sudoeste baiano, e deixou ao menos uma vítima, em Vitória da Conquista, na noite de sexta-feira (6). A colisão entre um carro e uma moto aconteceu nas proximidades do Distrito de José Gonçalves, zona rural de Conquista.

No caso da BA-263, a Companhia Independente de Polícia Rodoviária e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para prestar socorro e registrar o caso. Na BR-116, foram chamadas a Polícia Rodoviária Federal, concessionária ViaBahia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT).