Sequestro e assassinato em Eunápolis: Polícia segue em busca de criminoso foragido

A cidade de Eunápolis tem chamado a atenção pela onda de brutalidade e crimes, praticados pelos bandidos. O corpo de Gilglebs Buriti Zamerim (42 anos), o popular “Gil”, foi encontrado numa área rural nos arredores do distrito de Gabiarra, após ser sequestrado no último sábado (19). Gil, que trabalhava como pintor e também atuava como motorista de aplicativo, foi raptado por Amós Santos Moreira, que está foragido, é o principal suspeito de ter efetuado o crime.

A operação policial avançou após a prisão de Felipe dos Santos Santana (21 anos), que estaria envolvido no sequestro. Ele foi capturado na BR-101, a poucos quilômetros do centro de Eunápolis, e foi fundamental para indicar o local onde o corpo da vítima foi encontrado. No momento da abordagem, a polícia conseguiu resgatar também uma criança de três anos, filha do agressor, que havia sido levada durante o sequestro.

O crime, que começou como um sequestro no bairro Juca Rosa, onde Gil foi interceptado enquanto dirigia seu veículo, revelou-se ainda mais cruel com o assassinato da vítima. De acordo com a polícia, o motivo do crime teria sido passional: na noite anterior, Gil teria saído com a ex-mulher de Amós.

Agora, o clima de tensão toma conta da cidade. Amós Santos Moreira, acusado de diversos crimes, continua sendo procurado pelas autoridades, que intensifica os esforços para capturá-lo antes que ele faça mais vítimas.

A comunidade local vive o impacto de um crime cruel que clama por justiça.