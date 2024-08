“Ser vice da Tabata era o que eu queria”, diz Datena

Tucano era cotado para ser vice da deputada na Prefeitura de São Paulo, mas lançou candidatura própria após pesquisas eleitorais

“Eu aceitei sair do partido do [Carlos] Lupi, do Ciro [Gomes], para ser vice da Tabata. Era o que eu queria ser, porque acho que ela é uma menina brilhante”, disse Datena Reprodução/X – 4.dez.2023

O apresentador e candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), disse nesta 2ª feira (12.ago.2024) que queria ser vice na chapa da deputada federal e também candidata ao pleito Tabata Amaral (PSB) porque acha a congressista “brilhante”.

Datena, que era dado como certo para compor chapa encabeçada por Tabata, lançou candidatura própria pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) depois que, segundo eles, resultados de pesquisas eleitorais mostraram que tinha chances na corrida eleitoral.

Ao “Roda Viva”, da TV Cultura, o tucano afirmou que a presença de mulheres nas secretarias municipais de um possível governo será obrigatória.

“Eu aceitei sair do partido do [Carlos] Lupi, do Ciro [Gomes], para ser vice da Tabata. Era o que eu queria ser, porque acho que ela é uma menina brilhante”, disse, para justificar sua posição.

O apresentador, que se filiou ao PDT com o objetivo de ser vice da deputada federal, transferiu-se para o partido tucano poucos meses depois com a intenção de fazer uma aliança e ampliar o tempo de propaganda eleitoral na televisão.

Datena disse, no entanto, que não levou a chapa adiante depois da mudança porque recebeu um convite “legítimo”.

“A partir do momento que fui, recebi um convite legítimo, como integrante do partido, baseado em pesquisa que eu tinha potencial para ser prefeito de São Paulo, aceitei”, afirmou.

DESISTÊNCIA O candidato também foi questionado se, caso eleito, cumprirá o mandato até o final ou se se afastará para concorrer a outros cargos. Em sabatina ao g1 na 3ª feira (6.ago), Datena afirmou que seu sonho na política “é ser senador”.

Segundo ele, a “intenção” é cumprir o mandato. Também disse que não quer mais concorrer ao cargo na Casa Alta e que só voltaria ao jornalismo se não fosse eleito para a Prefeitura de São Paulo.