Será que devemos tomar banho todos os dias? Alguns famosos dizem que não!

Algumas celebridades de Hollywood já levantaram o debate sobre quantas vezes devemos tomar banho por dia. O time “anti-banho” inclui pessoas como Mila Kunis, Ashton Kutcher e Jake Gyllenhaal. Eles se posicionaram e disseram que não acham necessário tomar banho todos os dias. O que choca um pouco porque vai contra a imagem limpa e glamourosa que temos da maioria dos famosos. A filosofia deles é a seguinte: se parece sujo ou fedido, lave! Caso contrário, provavelmente está tudo bem.

Este debate rapidamente se espalhou por Hollywood, com outras celebridades saindo em favor do banho diário (ou no caso de Dwayne Johnson, tomando banho três vezes por dia!). Isso nos faz pensar quais são os prós e contras de verdade. Existe alguma base científica para suas escolhas de estilo de vida ou é simplesmente preferência pessoal? Felizmente, especialistas reais pesaram as vantagens e desvantagens e enriqueceram o assunto.

E você, o que acha? Clique nesta galeria para descobrir o quanto é importante tomar banho! Será que todo dia?

