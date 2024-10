Serena Williams é submetida a cirurgia para remoção de cisto no pescoço

Serena Williams recentemente se submeteu a uma cirurgia para a remoção de um cisto benigno localizado em seu pescoço, que tinha o tamanho de uma uva. Em um vídeo compartilhado com seus fãs, a tenista revelou que o procedimento foi realizado com sucesso e que se encontra em boa saúde. A decisão pela cirurgia foi tomada após o cisto continuar a crescer, mesmo após uma ressonância magnética em maio que inicialmente não indicou a necessidade de intervenção. O crescimento do cisto levou Serena a realizar novos exames, incluindo uma biópsia, que felizmente não revelou a presença de câncer. A tenista, que é amplamente reconhecida como uma das maiores jogadoras de tênis de todos os tempos, enfatizou a importância de priorizar a saúde e o bem-estar. Com uma carreira repleta de conquistas, Serena acumula 23 títulos de Grand Slam em simples e 14 em duplas, além de ter conquistado quatro medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Sua trajetória no esporte é marcada por recordes e uma dedicação exemplar, que a tornaram uma referência tanto dentro quanto fora das quadras.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA